Batman Belediyesi, kent merkezinde daha önce 6 kilometre uzunluğunda olan bisiklet yolunu uzatıyor.

Batman Belediyesi, kent merkezinde daha önce 6 kilometre uzunluğunda olan bisiklet yolunu uzatıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yapılan fizibilite çalışmalarının ardından hizmetlerini kentin farklı alanlarına kaydıran Batman Belediyesi, belirlenen noktalara bisiklet yolu çizgisinin ardından stoper yerleştirmeye başladı. Yaklaşık 7,2 kilometre uzunluğunda yapılması planlanan bisiklet yolu ile elektrikli scooter kullanımına uygun zemin de hazırlandı. Bisiklet kullanımı ile egzoz emisyon salınımının minimal düzeye indirilmesinin hedeflendiğini ifade eden belediye yetkilileri, bu sayede bisiklet kullanımıyla birlikte sağlıklı yaşam oluşturulmasına da zemin hazırlamış oluyor.

Bisiklet yolu yapım çalışmaları; Çamlıtepe Mahallesi Yaşam Parkı DSİ Kanalı Boyu, Tilmerç Mahallesi Şehit Yusuf Erin Caddesi, Tilmerç Mahallesi Sosin Caddesi Salih Gök Parkı, Belde Mahallesi Fırat Caddesi, Sağlıklı Yaşam Parkı yanı, Çamlıtepe Mahallesi Yaşar Kemal Kent Ormanı yanı, Şirinevler Mahallesi Milli Egemenlik Bulvarında sürerken kalan 3 bin 30 metrelik çalışmalar ise devam ediyor.