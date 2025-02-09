Batman’ın Gercüş ilçesinde 5 yıl önce bir kişinin öldüğü kavga sonucu iki aile arasında başlayan husumet, barışla sonuçlandı.

İlçede 5 yıl önce iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, tarafları ayırmaya çalışan Ercan Aslan, aldığı bıçak darbeleri sonucu yaşamını yitirmişti. Olayın ardından Aslan ve Yılmaz aileleri arasında husumet başladı.

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Yaklaşık 5 yıldır süren husumet, araya giren siyasetçiler ve bölgenin ileri gelenlerinin girişimleriyle barışla sonuçlandı. Gercüş Taziye Evi’nde yoğun katılımın olduğu barış töreni, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Aslan ve Yılmaz aileleri, Kur’an-ı Kerim’in altından geçerek dualar eşliğinde tokalaşıp barıştı. Törene katılan vatandaşlar da bu barışın bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: iha