Batman 5. Kitap Fuarı etkinliklerine katılmak amacıyla kente gelen Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, öğrenci, yazar buluşmaları dahilinde Sason Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Batman 5. Kitap Fuarı etkinliklerine katılmak amacıyla kente gelen Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, öğrenci, yazar buluşmaları dahilinde Sason Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Sason Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen öğrenci yazar buluşmasına İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, Anadolu Lisesi idaresi, öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Öğrenci yazar buluşmasında Gezi Yazarı, İlahiyatçı, Tarihçi ve Akademisyen Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma yaptığı söyleşinin ardından beraberinde getirdiği kitapları imzalayarak öğrencilere hediye etti. Öğrenciler için verimli geçen bir buluşma olduğunu belirten Sason Anadolu Lisesi Müdürü Yavuz Dal, yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma’ya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt’a teşekkür etti. Buluşma soru cevap bölümünün ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.