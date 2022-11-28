Batman Belediyesi, rutin olarak yapılan hayvan tedavi ve muayene işlemlerine 10 aylık zaman dilimi içerisinde 5 bin 981 işlem gerçekleştirdi.

Batman Belediyesi, rutin olarak yapılan hayvan tedavi ve muayene işlemlerine 10 aylık zaman dilimi içerisinde 5 bin 981 işlem gerçekleştirdi.

Batman Belediyesi, 3 bin 587 hayvanı tedavi ederken Hayvan Tedavi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen hayvan sayısının ise 2 bin 10 olduğunu belirtti. Yapılan muayene sonrası sahipsiz hayvan popülasyonunu önlemek amacıyla kısırlaştırma çalışmalarını sürdüren Batman Belediyesi, 10 aylık dönem içerisinde çeşitli (kedi, köpek vs.) türden 384 hayvanı kısırlaştırdı.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü, araba çarpması, yaralı veya hasta olduğuna inanılan hayvanlar için tedavi sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için öncelikle Alo 153 Beyaz Masa hattına kayıt oluşturulması gerektiğini hatırlatarak, “Vatandaşlarımız bizi günün herhangi bir saatinde arayabilirler. Sokakta yaşayan hayvanlarımız için Batman Belediyesi gerekli donanıma sahiptir. Tedaviler merkezimizde gerçekleşmektedir” ifadselerine yer verdi.