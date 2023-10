Batman’da 42 bin dolar çalan ve serbest bırakılan kadına ait sahte polis kimliği ve çok sayıda gayrimenkul olduğu ortaya çıktı.

23 Ekim tarihinde Batman’ın Kültür Mahallesinde park halindeki araçtan 1 milyon 180 bin TL değerinde olan 42 bin dolar çalındı. Emniyet tarafından yakalanan ve ardından serbest bırakılan hırsız kadın hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Serbest bırakılan kadına ait sahte polis kimliğinin ve kendisine ait çok sayıda gayrimenkul olduğunu belirten mağdur ailesi bu servetin nereden geldiğinin araştırılmasını istiyor. Çalınan paranın annesinin ameliyat parası olduğunu belirten Furkan Mirpaşa, “Geçen seferki hırsızlık olayında emniyet kamera görüntüleriyle hırsız yakalandı. Yakalanmasından sonra emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Şu anda elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Ameliyat parasıydı annemin. Para olmadığı için ameliyat olamıyor” dedi.

Hırsıza ait sahte polis kimliği ortaya çıktı

Hırsızın sahte polis kimliğine sahip olduğu ve banka hesaplarında yüklü miktarda para bulundurulduğunu, ayrıca Türkiye’nin birçok yerinde gayrimenkule sahip olduğunu söyleyen Mirpaşa, “İsmi Saadet Türkan Gündeş’tir. Kadını araştırdık ve kendisinin sahte polis kimliği çıktı. Yüklü miktarda da gayrimenkulü çıktı. İstanbul’da, İzmir’de, Diyarbakır’da, Batman’da ve Marmara Adasında gayrimenkulleri var. Avukatlarımız aracılığıyla öğrendiğimize göre banka hesaplarında yüklü miktarda paralar ve Türkiye’nin her tarafında villalar, evler, arsaları var” diye konuştu.

“Hırsızın yakalanması için adalete sığınıyoruz”

Annesinin ameliyat olabilmesi için o paraya ihtiyaç duyduklarını belirten Furkan Mirpaşa şunları aktardı;

“Hırsızın yakalanması için adalete sığınıyoruz. Annemin ameliyat parasının getirilmesini istiyoruz ve onun için adalete sığınıyoruz. Hırsız ve ailesi bizi arayıp tehdit ediyor. Bizi telefonla arayıp sizi öldürürüz diye tehdit ediyorlar. Sizi öldürürüz, haber yapmayacaksınız diyerek her gün arayıp tehdit ediyorlar. Evinizin ve arabanızın anahtarları bizde var, her an gelebiliriz diye tehdit ediyorlar. Yaptıkları şeylerden sonra bunların çete olduğunu düşünüyoruz. Arabamıza giriyorlar, yaptıkları düzenekle arabayı açıyorlar, evlerimize giriyorlar. Bunlar sayesinde her yerde evleri var. Herkesin evine giriyorlar ve bir çete olmuşlar”.