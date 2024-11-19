Batman’da narkotik polisi tarafından 3 adrese düzenlenen operasyonda 18 kilo 450 gram skunk madde uyuşturucu, otomatik silah ve silah mühimmatı yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 adreste yapılan armalarda, 18 kilo 450 gram sukun madde uyuşturucu, 2 adet Kalaşnikof, 204 adet Kalaşnikof mermisi, 3 adet şarjör, 1 adet av tüfeği, uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ve suç eşyalarını gizlemekte kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

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Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: iha