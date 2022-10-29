Batman’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Vali Ekrem Canalp’ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Turgut Özal Bulvarı’nda devam etmesiyle coşku ile kutlandı.

Batman’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Vali Ekrem Canalp’ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Turgut Özal Bulvarı’nda devam etmesiyle coşku ile kutlandı.

Vali Ekrem Canalp ve Tuğgeneral İhsan Kaplan, tören aracıyla vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı. Okunan şiirlerin ardından, bir konuşma yapan Vali Canalp, “Milletimizin ezelden ebede uzanan tarih yolculuğunda çok önemli bir dönüm noktası olan ve önümüzde yepyeni ufuklar açan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. Yılını büyük bir coşku ve heyecan içerisinde kutluyorum. Büyük bir medeniyetin mirasçısı olan devletimiz kurulduğu günden bugüne kadar hızla büyümüş ve özellikle de son yıllarda kimsenin hayal dahi edemeyeceği ve projeleri hayata geçirmiş ve devletimiz dünyanın büyük ekonomisine ve güçlü ordusuna sahip ülkeleri arasına girmeyi başarmıştır. Biliyoruz ki ay yıldızı bayrağımızın altında vakit tek yürek olma vaktidir. Vakit akıl ve gönül birliği vaktidir. Vakit ecdadımızdan teslim almış olduğumuz mirası geleceğimizin teminatı olan gençlere en iyi şekilde teslim edebilmek için gayret gösterme vaktidir. Dün olduğu gibi cumhuriyetimizin 99 yılını kutladığımız bugün de birlik ve beraberliğimizi korumaya ve dayanışmaya ihtiyacımız vardır” dedi.

Kutlamalara, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Hava Seyrüsefer Tuğgeneral İhsan Kaplan, Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, kamu kurumları yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.