Batman’da Orman Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Orman ve Köy İlişkileri (Orköy) Süt Koyunculuğu ve Süt Sığırcılığı Projesi dahilinde 26 besiciye 6 milyon 650 bin lira destek verildi.

Batman Valiliğinde yapılan açıklamada, Hasankeyf ilçesi Uzundere köyünde 7 aileye, Kozluk ilçesine bağlı Akçakışla köyünde 7 aile olmak üzere toplamda 14 aileye, ünite süt koyunculuğu kredisi verildi. 14 ünite süt koyunculuğu için ödenen destek miktarının 3 milyon 650 bin lira olduğu kaydedildi.

Ayrıca, Süt Sığırcılığı Projesi dahilinde Kozluk ilçesine bağlı Kolludere köyünde 4 aileye, Kozluk ilçesi Kayadibi köyünde 4 aileye ve Gercüş ilçesine bağlı Kömürcü köyünde de 4 aile olmak üzere toplamda 12 aileye ünite süt sığırcılığı kredisi verildiği aktarıldı. Destekler dahilinde ailelere 12 ünite süt sığırcılığı için ödenen destek miktarının 3 milyon Türk lirasını bulduğu vurgulandı.