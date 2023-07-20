Batman’da 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay Batman kent merkezi Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Tatlıcıda oturan bir gruba dışarıdan başka bir grup tarafından silahla ateş edildi. Açılan ateş sonucu 19 yaşındaki M.N., mermilerin hedefi olarak karnından yaralandı. Silahlardan çıkan mermiler iş yerine ve yol üzerindeki araçlara da isabet etti. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.N. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.