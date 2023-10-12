Batman Emniyet Müdürlüğünün yaptığı denetimlerde iki otomobil ve bir yolcu otobüsünde 2 bin 240 paket kaçak sigara ve 16 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Batman-Hasankeyf kara yolunda durdurulan iki ayrı otomobil ve bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

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Aramada toplamda 2 bin 240 paket kaçak sigara ve 16 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçu kapsamında işlem başlatıldı.