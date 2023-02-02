Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri (KOM) şehir merkezinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmada 18 bin 945 adet bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri (KOM) şehir merkezinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmada 18 bin 945 adet bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde kaçak tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik çalışma yaptığı belirtildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, 18 bin 945 paket gümrük kaçağı sigara, 363 adet elektronik sigara ele geçirildiği bildirildi. Ayrıca kolay yoldan haksız ekonomik kazanç elde eden 16 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçu çerçevesinde işlem yapıldığı belirtildi.