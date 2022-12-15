Batman’da ’Fıstık Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi’ dahilinde İl Özel İdaresi bütçesiyle alınan 150 bin adet tüplü fıstık fidanı dağıtımı yapıldı.

Batman’da ’Fıstık Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi’ dahilinde İl Özel İdaresi bütçesiyle alınan 150 bin adet tüplü fıstık fidanı dağıtımı yapıldı.

Tüplü fıstık fidanı dağıtım töreninde konuşan Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, "İlimizde İl Özel İdaresi bütçesi katkılarıyla bu yıl sonbahar dikimi yapılmak üzere 150 bin adet Antep fıstığı fidanı dağıtımı yapıldı. Bu dağıtımların hemen hemen hepsi ilimize bağlı ilçelerimize bölüşüldü. Beşiri ilçemizde fıstık dikimi fazla olduğundan Beşiri’ye 60 bin adet, Gercüş ilçesine 35 bin adet ve diğer ilçelerimize de talep doğrultusunda fidanlarımız dağıttık. Fidanlarımız genel olarak 20 santim ve yukarı 6 milimetre ebadında ve sağlıklı fidanlardır. Çiftçilerimiz bu fidanları aldı ve sonbahar dikimi yapıldı. Bu fidan alımlarımız ve dağıtımlarımız ilkbaharda da İl Özel İdaresi bütçesiyle devam edecektir” dedi.