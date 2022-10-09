Batman’da 15-30 Eylül tarihleri arasında meydana gelen 429 olaydan 358’inin aydınlatıldığı, 297 şahsın ise yakalandığı belirtildi.

Batman’da 15-30 Eylül tarihleri arasında meydana gelen 429 olaydan 358’inin aydınlatıldığı, 297 şahsın ise yakalandığı belirtildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde suçların önlenmesi, suçluların yakalanması amacıyla, 15-30 Eylül tarih aralığında, ’Hırsızlık, Dolandırıcılık, Yankesicilik, Kasten Öldürme, Kasten Yaralama’ suçları başta olmak üzere çalışmaların yapıldığı belirtildi. 15 günde meydana gelen 429 olaydan 358 olayın aydınlatıldığı, 297 şahsın da yakalanarak adli makamlara sevk edildiği ifade edildi.

Şahıslardan; 13 tabanca, 11 kurusıkı tabanca, bir av tüfeği, 40 oyun pulu, 3 bin 750 TL kumardan elde edilen para, bir çalıntı jenaratör, bir çalıntı bilgisayar, bir ses sitemi, bir çalıntı cep telefonu, bir çalıntı tabanca, bir çalıntı otomobil ve 4 çalıntı motosiklet ele geçirildiği kaydedildi. 15-30 Eylül tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olaylarının yüzde 70’inin aydınlatıldığı belirtilen açıklamada, diğer hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

İlde farklı zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 47 şüpheli şahsın yakalanarak adli makamlara sevk edildiği, 6 şahsın ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiği ifade edildi.

Adli makamlarca haklarında yakalama kararı verilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ’Hırsızlık’ suçlarından 19 yıl 6 ay hapis cezası, 18 yıl 8 ay hapis cezası, 12 yıl 5 ay hapis cezası ve ’Kasten Öldürme’ suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan şahıslar başta olmak üzere toplam 73 şahsın yakalandığı, 23 şahsın tutuklanarak cezaevine teslim edildiği ve 50 şahsın da adli makamlarca serbest bırakıldığı belirtildi. ’Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama’ suçundan 2 iş yerinin kapatıldığı, 5 şahsa kumar oynamaktan ayrı ayrı bin 819 TL olmak üzere toplam 7 bin 276 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. ’Fuhuşa Teşvik Aracılık veya Zorlama” suçundan 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı, bir şahsa bin 171 TL idari para cezası uygulandığı ifade edildi.’Günübirlik Kiralık Dairelere’ yönelik yapılan uygulamalarda ise 5 kiralık daire hakkında, daire sahiplerine “1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununa muhalefet suçundan şahıslara ayrı ayrı 26 bin 786 TL olmak üzere toplam 133 bin 930 TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

İlde kayıp şahıs olarak aranan 23 şahıstan 20’sinin ise bulunduğu belirtildi.