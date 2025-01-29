Batman’da narkotik ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 11 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il girişinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada 11 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: iha