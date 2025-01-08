Batman’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alınırken, 10 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, R.Ö. isimli şahsın uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan takip neticesinde R.Ö.’nün kullandığı araç durdurularak, yapılan aramada 10 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasaya sürülmek üzere Batman’a getirildiği öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan R.Ö., yapılan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.