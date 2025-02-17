Batman’ın Hasankeyf ilçesinde zeytin yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla çiftçilere 10 bin adet zeytin fidesi dağıtıldı.

Hasankeyf İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen törene Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın ve çiftçiler katıldı. Burada konuşan Kaymakam İmrak, Hasankeyf’in artık yeni bir duruma ve dinamiğe sahip olduğunu belirterek, "Bizler, barajımızı en güzel, en aktif şekilde nasıl yaparız derdine düştük ve düşmeye devam ediyoruz. Zeytin yetiştirme projesine başladık. Buraya önce zeytin üreticilerini davet ettik. Ardından alanı ve Hasankeyf’i gezip tanıttık. İnşallah Hasankeyf’imizde zeytincilik bundan sonra çok güzel bir şekilde anılacak ve bölgede artık Hasankeyf zeytini diye bir şekilde yerini alacak. Toplamda 10 bin fidan dağıtacağız. Çiftçilerimizin de projeye katkı sunmasını istedik ve fidan başına yüzde 25’lik bir katkı payı belirledik. Kalan maliyeti ise özel idaremiz üstleniyor" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın da, Hasankeyf’te zeytin tarımının yaygınlaşması için teknik destek sağlayacaklarını belirterek, çiftçilere bol kazançlı bir sezon diledi.