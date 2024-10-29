Batman’da Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bir milyon yavru Şabut Balığı, Ilısu Baraj Gölüne bırakıldı.

Tarım ve Orman Batman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetiminin Geliştirilmesi Projesinin alt projesi olan ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ kapsamında, Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonunda üretilmiş olan 1 milyon adet yavru Şabut Balığı Ilısu Baraj Gölü Hasankeyf ilçesi mevkisine bırakıldı” denildi.