Batman’da polis ekiplerince bir otomobilde 1 kilo 76 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltın alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durdurduğu bir otomobilde narkotik köpeği ’Mailo’ ile arama yaptı. Aramalarda, arka koltuk altına bir poşet içerisine gizlenmiş halde 1 kilo 76 gram metafetamin uyuşturucu medde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.