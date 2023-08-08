Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularının il adına katılım sağladığı Anadolu Yıldızlar Ligi’nde, masa tenisi branşında çifte şampiyonluk geldi.

Elazığ’da yapılan Anadolu Yıldızlar Yarı Final müsabakalarında Batman’ı temsil eden kız ve erkek takımları şampiyon oldu. Ferdi müsabakalarda ise kadınlarda Beyza Akdemir birinciliği göğüsledi. Erkeklerde Tayyip Yusuf ikinci, Burak Bezenmiş üçüncü ve Ali Badra dördüncü oldu. Kız ve erkek takımları finallere katılmaya hak kazandı.

"İlimizi Türkiye finallerinde temsil edeceğiz"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Takım masa tenisi antrenörü Recep Bezenmiş, aynı başarıyı finallerde de göstereceklerine emin olduklarını söyledi. Bezenmiş, “Masa tenisi branşında Batman’ı bütün kategorilerde en iyi şekilde temsil ediyoruz. Alınan başarılarımızda her zaman yanımızda olarak maddi ve manevi destek olan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mehmet Şafii Özperk’e, Spor Şube Müdürümüz Burak Eren’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. İlimizi Denizli’de yapılacak olan Türkiye finallerinde temsil edeceğiz. Şampiyonaya kadın ve erkek takımları olarak katılım sağlayacağız" dedi.