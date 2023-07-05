Batman Belediyesi ve valiliği tarafından Çamlıtepe Mahallesi’nde halkın sorunlarını dinlemek ve çözüme ulaştırmak amacıyla mahalle toplantısı düzenlendi.

Çamlıtepe Mahallesi sakinleriyle mahallenin sorunlarının konuşulduğu toplantı düzenlendi. Batman Belediyesi ve Batman Valiliği tarafından düzenlenen etkinliğe çok sayıda mahalle sakini, sorunlarının dile getirmek amacıyla katıldı. Düzenlenen etkinlikte bütün kurumlardan yetkili kişiler, Tereceler taziye evinde hazır bulundu.

Vali Ekrem Canalp’in de katıldığı programda vatandaşlar, sorunlarını dile getirdi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Adem Taşkın, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ve kurumlardan yetkili kişiler katıldı.