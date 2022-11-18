Batman Valisi Ekrem Canalp, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt’un Sason ilçesinde bulunan ailesi ile evinde bir araya gelerek acılarını paylaştı.

Batman Valisi Ekrem Canalp, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt’un Sason ilçesinde bulunan ailesi ile evinde bir araya gelerek acılarını paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle sağlanan temasta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt’un Sason ilçesine bağlı Aşağı Mahallede ikamet eden ailesiyle bir araya gelen Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, ailenin acılarını paylaşarak, başsağlığı dileğinde bulundu. Vali Canalp ve beraberinde bulunan diğer kurum amirlerinin ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden şehit Faim Bozkurt’un babası Nazmi Bozkurt, oğlunun şehit olduğu ilk günden bu yana devlet büyüklerinin kendisini yalnız bırakmadığını söyleyerek, Vali Canalp ve beraberinde bulunan heyete teşekkür etti.