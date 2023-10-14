Türkiye’nin en büyük bilişim organizasyonlarından biri olma özelliğini taşıyan Bilişim Festivalinin (IFEST2023) ikincisi, ’Siber Güvenlik, Blok Zincir Teknolojileri ve Dijital Dönüşüm’ ana temalarıyla Batman Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı.

Batı Raman kampüsünde gerçekleşen festivalde bilişim fuarı, bilişim teknolojileri konferansları, Uluslararası Bilişim Kongresi (IIC2023), kamu bilişim çalıştayı, bilişim akademisi, dene-yap atölye çalışmaları, ödül törenleri ve sosyal etkinlikler yapıldı. Üç gün sürecek olan IFEST 2023 Bilişim Festivaline, 30 konuşmacı katılırken, 35 firma stant açtı. Bilişim festivali hakkında açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. İdris Demir “Batman Üniversitesi olarak 12- 14 Ekim 2023 tarihleri arasında bilişim festivalinin ikincisini düzenliyoruz. Bilişim festivalinin ilkini 2022 yılı takvimi yılında Şubat ayında başlamıştık. Aslında bu yıl yapacağımız bilişim festivalini Şubat ayında gerçekleştirecektik ancak hepimizi üzen deprem nedeniyle bütün kayıplarımıza başsağlığı diliyorum ülkemiz adına. Bu sene 2023 yıl etkinliğimizi 12-14 Ekim tarihleri arasında Batı Raman’da Batman Üniversitesinde düzenledik. Değişim ve bilişimle gelişecek mottosuyla yapıyor olduğumuz bu etkinliğe sadece Türkiye’den değil yurt dışından Portekiz, Malta’da katılımcılarımız oldu değişim bilişimle gelecek mottosu bilişim, yazılım Batman’da gençlerimize ciğer parelerimize evlatlarımıza tutunabilecekleri bir dal, gidebilecekleri bir istikamet, takip edebilecekleri bir yol vermek istedik. Ülkemizin farklı ilerinden 28 firmamız geldi. Alt markaları ile birlikte Batman’da totalde toplamda 35 farklı firma yer aldı. 24 farklı stant açıldı. Burada Batmanlı evlatlarımız sadece üniversite öğrencilerimiz değil bilişime ilgi duyan lisedeki öğrencilerimiz bu teknolojik gelişmelerine ayak uydurmak isteyen ortaokul öğrencilerimiz belirli bir sistematik içerisinde belediye ve valilik koordineli olarak öğrencilerimizi buraya getirdik. Aziz Sancar bilim, bilişim, yazılım, kodlama, robotik gibi unsurlarda evlatlarımız bilgi aldılar. Şimdiden yarının öbür günün yapay zeka gibi büyük veri madenciliği gibi mühendisliklerine adım atmış oldular. Batman üniversitemizin kendi öğrencilerimize değil lisedeki ve ortaokul öğrencilerine aslında bu konuya ilgi duyan bütün Batmanlılara bu imkanın sağlıyor olmanın avantajını ve gururunu yaşıyoruz” dedi.