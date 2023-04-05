Batman Üniversitesi bünyesindeki Engelsiz Öğrenci Birimi tarafından otizm farkındalık ayı çerçevesinde otizmli çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Otizmli çocukların gönüllerince eğlenmeleri için Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda düzenlenen etkinliklerde otizmli çocuklar için eğlenceli içeriklere yer verilirken halat çekme yarışması, yüz boyama, müzik dinletisi ayrıca basketbol ve futbol oynatıldı. Yapılan etkinliğe Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rohat Cebe katıldı. Otizmli çocukların farkına vararak onların sosyal hayatın içerisinde olmalarına destek sağlanması ve onlarla ilgili farkındalık oluşturulması gerektiğinin altını çizen Rektör Demir, tüm çocukların ve gençlerin yaşam içerisindeki değerlerinin önemini vurguladı. Sürekli bir özel eğitimle otizmli öğrencilerin başarılı olabileceğini kaydeden Rektör Demir, Batman Üniversitesinin kapılarının 7’den 70’e herkese açık olduğunu söyledi.