Batman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü İç Mekan Tasarımı Programı öğrencilerinin mezuniyet sergisi düzenlendi.

Merkez kampüs rektörlük binasında düzenlenen sergiye Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir’de katıldı. Sergide mezun olacak öğrencilerin çalışmalarını inceleyen Rektör Demir, “Tasarımlar dünden, bugünden ve gelecekten izler taşıyor. Öğrencilerimizin tasarımları son moda ve kültürümüzü yansıtan başarılı işler” dedi.

Farklı bakış açılarıyla tasarlanan çalışmaların ilgi çekici olduğunu dile getiren Rektör Demir, sergiye eserleriyle katkı sunan öğretim elemanları ve öğrencilere teşekkür etti.