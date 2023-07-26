Batman Üniversitesi’nde önlisans ve lisans programlarındaki artış tercih yapacak öğrencilerin seçimleri arasına dahil ediyor.

2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna göre Batman Üniversitesinin önlisans ve lisans programlarında her yıl yaşanan artış devam ediyor. 2021 yılına ait YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda 46’sı önlisans, 25’i lisans olmak üzere toplam 71 program yer alırken; 2022 yılına ait YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda 50’si önlisans, 29’u lisans olmak üzere toplam 79 program yer almıştı.

2023 yılına ait YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda da Batman Üniversitesi programlarında artış gözlenmiş olup 50’si önlisans, 30’u lisans olmak üzere toplam 80 program kılavuzda yer aldığı belirlendi. Programlardaki bu artışın, 2023 Yükseköğretim Kurumlarına Geçiş Sınavı Yerleştirme Sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Batman Üniversitesine bağlı öğrenci sayısında da artış sağlaması bekleniyor.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, program ve öğrenci sayılarının sadece nicelik olarak değil nitelik olarak da artması için gerekli altyapıyı oluşturduklarını belirtti. Batman Üniversitesi’nin fiziki imkânlarının yanı sıra akademik ve bilimsel gelişimine de her geçen gün yeni bir ivme kazandırıldığına dikkat çeken Rektör Demir, öğrenci odaklı bakış açısıyla nitelikli, bölgenin ve ülkenin teknik ve akademik ihtiyaçlarını karşılayabilecek her programı üniversite bünyesine katmaya çalıştıklarını, gerekli çalışmaları yürütmeye devam ettiklerini ifade etti.