Batman Üniversitesi yeni dönemde Diş Hekimliği Fakültesinde öğrencilerini bekliyor.

Evrensel değerlere sahip diş hekimleri yetiştirmeyi hedefleyen Batman Üniversitesi, 30 öğrenci kontenjanıyla Diş Hekimliği Fakültesi tüm hazırlıkları tamamladı. Fakülte sayılarının her geçen gün arttığı ve bölgesinde eğitime yaptığı katkılarla geleceğin diş hekimlerinin yetiştirileceği Batman Üniversitesi, güçlü sağlık kadrosuyla topluma üst düzey sağlık hizmetleri sunmak hedefleniyor.

Diş Hekimliği Fakültesi’nin Batman üniversitesi dış paydaşları ile bölgesine uygun çalışma hizmet anlayışını benimseyeceğini dile getiren Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, “Bilimin üstünlüğüne inanan, pozitif özgür düşünceye sahip çıkan ve öğrenci odaklı fakültemizden başarılı diş hekimleri mezun olacak. Bölgelerini ve üniversitelerini en iyi şekilde temsil edecek hekimler sayesinde Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi toplumsal kalkınmaya destek olan ve hasta memnuniyetine önem veren bir kurum olacak” dedi.