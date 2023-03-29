Küresel düzeyde tanınırlığını artırmak ve uluslararası alanda daha etkin bir şekilde yer almak amacıyla farklı üniversitelerle ikili protokollerin yapıldığı Batman Üniversitesinde daha önce yapılan uluslararası iş birliği anlaşmalarına farklı ülkelerden üç üniversite daha eklendi.

Batman Üniversitesi, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan ile yapılan anlaşmalarla üniversitelerin öğrenci ve personel değişimi yapmasına, ortak araştırma projeleri geliştirmesine ve diğer akademik faaliyetlerde iş birliği yapmasına olanak tanıyarak uluslararası alanda daha güçlü bir ağırlık oluşturması hedefleniyor.

Batman Üniversitesinin uluslarasılaşma yolunda önemli aşamalar kat ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. İdris Demir, bu işbirliği anlaşmaları aracılığıyla üniversite öğrencilerinin ve personelinin uluslararası deneyimler edinmesi, kültürel farklılıkları öğrenmesi ve farklı disiplinlerde çalışan akademisyenlerle bir araya gelerek yeni bakış açıları kazanmasını da hedeflediklerini kaydetti.

Bishkek Devlet Üniversitesi, Samarkand Devlet Üniversitesi ve Turan Üniversitesi ile yapılan iş birliklerinin amacına ilişkin açıklamalarda bulunan Rektör Demir, “Üç üniversite ile yaptığımız anlaşmanın süresi beş yıl ve bu süreler uzatılabilir. Her bir protokolde amacımız, akademik iş birliğini artırarak öğretim üyeleri ve öğrencilerimiz arasında kültürel ve bilimsel etkileşimi teşvik etmek ve ortak araştırma projeleri yürütmek için bir çerçeve sağlamaktır. Bu anlaşmalar sayesinde her iki üniversite arasındaki iş birliği artacak, öğrenciler ve öğretim elemanları karşılıklı olarak fayda sağlayacak ve ortak çalışma alanları geliştirerek bilimsel araştırmalar yürütülebilecektir. Ortak araştırma ve eğitim projeleri yürütmeyi, akademisyen ve öğrenci değişimini, konferans ve seminerler düzenlemeyi, bilimsel bilgi ve materyal alışverişini ve diğer iş birliği şekillerini de kapsayan bu protokollerin uzun soluklu ve faydalı olmasını diliyorum” dedi.

“Bu protokollerle öğrencilerimize dünyanın kapıları aralanacak”

Bilgiyi enerjiye dönüştüren üniversite mottosuyla yoluna hızla devam eden Batman Üniversitesi, yükseköğrenim alanında uluslararası ortaklarını güçlendirdiğini belirten Rektör Demir, "Yapılan ikili anlaşmalar sonucunda ismini farklı ülkelerde de duyuran Batman Üniversitesinin uluslararası bağlantılarını artırmaya devam edecek. Yurt dışında eğitim imkânı sağlayan bu protokoller sayesinde öğrencilerimize dünyanın kapıları da aralanacak. Bu eğitim sayesinde edindikleri bilgi ve tecrübeler onları hayata bir adım önde başlatırken akademisyenlerimiz ise farklı bilimsel çalışmalara imza atarak bilim dünyasına önemli katkılar sağlayacaklar. İmzalanan bu protokollerin her üniversiteye hayırlı olmasını diliyor, emek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.