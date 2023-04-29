Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2023 etkinliğine katıldı.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknolojik festivaline katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Festivalde sergilenen yerli ve milli teknolojileri yakından inceleyen Rektör Demir, yarışan gençlerle de sohbet edip projeleri hakkında bilgi aldı. Rektör Demir, “Milli Teknoloji Hamlesinin ulusal çapta yapılan çalışmalarını yerinde görmek gurur verici. Cumhuriyetimizin 100. yılında teknoloji alanında emin adımlarla yürüyen ülkemizin çağın gerektirdiklerini takip eden ve yeteneklerini gösteren genç bilim insanlarını yetiştirmesi hepimizi mutlu etmektedir. Festival çerçevesinde yarışan tüm gençlerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.