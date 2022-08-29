Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu’nu ağırladı.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu’nu ağırladı.

Merkez Kampüs Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu’na üniversitenin akademik ve fiziki gelişimi hakkında bilgiler veren Rektör Demir, Batman Üniversitesi’nin son dönemde hayata geçirdiği projeler ve çalışmaları anlattı. Bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması çerçevesinde enerji alanında pilot üniversite seçilen Batman Üniversitesi’nin hem bölgesel kalkınmaya destek sunduğunu hem de ülkeye enerji kaynaklarını etkin kullanmak ve enerji verimliliğini sağlamak adına önemli çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Rektör Demir, projelerin en kısa sürede hayata geçmesi için yoğun gayret sarf ettiklerini belirtti. Batman Üniversitesi’nin artan öğrenci sayısı ve nitelikli eğitim anlayışı ile bölgede marka üniversitelerden biri olmak adına yoluna emin adımlarla devam ettiğini kaydeden Rektör Demir, yeni açılan bölüm ve programlarla da alanında uzman bireyler yetiştirdiklerini sözlerine ekledi.

Üniversitenin çalışmalarını ve projelerini yakından takip ettiklerini belirten Osmanağaoğlu, Prof. Dr. İdris Demir’e çalışmalarında başarılar diledi.