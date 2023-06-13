Batman Üniversitesi 2022-2023 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni, lisans ve ön lisans düzeyindeki mezun öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Kortej yürüyüşüyle tören alanına gelen mezunların yerlerini almalarıyla başlayan program, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunması ve açış konuşmalarıyla devam etti.

Mezunlarının aldıkları eğitim sayesinde küreselleşen dünyada avantajlı bireyler olarak hayallerine emin adımlarla yürüyeceğini anlatan Rektör Prof. Dr. İdris Demir, Batman Üniversitesi 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde 13 birimde 2 bin 486 öğrenciyi yeni hayatlarına uğurladığını söyledi.

Akademik personele de öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine ve bilgi sahibi bireyler olmalarına sundukları katkılardan dolayı teşekkür eden Rektör Demir, her türlü güçlüğe ve zorluğa göğüs gererek yetiştirdikleri evlatlarını özgüveni yüksek, ne istediğini bilen, hedefleri için cesaretle hareket eden, bilgili, görgülü, ülkesini ve insanları seven bireyler olarak ailelerine takdim etmekten büyük mutluluk ve heyecan duyduğunu sözlerine ekledi.

Rektör Demir’in konuşmasının ardından lisans ve ön lisans düzeyinde dereceye giren öğrencilere ödül ve başarı belgeleri Batman Valisi, üniversite rektörü ve il protokolü tarafından verildi. Ödüllerin verilmesinin ardından bayrak ve flama devir teslim töreni gerçekleşti. Öğrencilerin mezuniyet yemini etmesi ve keplerini havaya atmaları ile birlikte mezuniyet töreni sona erdi.

Batı Raman Kampüsü Vadi Park önünde düzenlenen törene, Batman Valisi Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. İhsan Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, il ve üniversite yöneticileri, akademik ve idari personel ile mezunların aileleri katıldı.