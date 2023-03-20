Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, fiziki altyapı ve peyzaj çalışmalarının kısa sürede tamamlanması ve Batı Raman Kampüsü’nün bütünlüklü bir yapıya kavuşması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda gelinen aşamalar hakkında bilgiler verdi.

Batman Üniversitesini bütün bileşenleriyle birlikte istenilen düzeye ulaştırmak için çalıştıklarını ifade eden Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, öğrencilerin spor ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, boş zamanlarını değerlendirebilecekleri ve yeteneklerini sergileyebilecekleri yarı olimpik yüzme havuzunun ve açık spor tesisinin proje aşamalarının tamamlandığını belirtti. Havuz ve spor tesisi için gerekli izin ve işlemler noktasında onay beklediklerini ifade eden Rektör Demir, "Öğrencilerimiz için tasarlanan bu projelerde gerekli revizelerin yapılmasının ardından temellerin atılması için geri sayıma başlayacağız. Çevre koruma bilinciyle peyzaj çalışmalarına hızla devam ediyoruz. 2023 yılının ilk aylarında yapımına başlanan ve 2024 yılının Nisan ayında bitirilmesi hedeflenen 2. etap peyzaj projesi ile Batı Raman Kampüsü, yeni bir çevre düzenlemesine sahip olacak" dedi.

Gelecek nesillere daha yeşil bir üniversite bırakmak istediklerini dile getiren Rektör Demir, şöyle konuştu:

"2. etap peyzaj çalışmaları çerçevesinde doğayla iç içe bir kampüs ortamına kavuşacağız. Üniversitemiz Batı Raman Kampüsünde Dicle Nehri’nin kenarında yer alan mesire alanı yapım projesi devam ediyor. Mesire alanının yapılmasıyla kampüsün yakın çevresi de estetik bir görünüm kazanacak. Mesire alanı hem personelimiz ve öğrencilerimizin, hem de vatandaşlarımızın yararlanabilecekleri doğal bir sosyal alan olacak."

"Teknoloji fakültesi binası tamamlanmak üzere, diş hekimliği fakültesine de en kısa zamanda kavuşacağız"

2021 yılında Üniversiteye kazandırılan diş hekimliği fakültesi binasının yapımı ile ilgili istişarelerde bulunduklarını aktaran Rektör Demir, "Teorik ve pratik bilgilerin bir arada görülebileceği modern bir bina inşa edeceğiz. Diş hekimliği fakültesinde ağız ve diş tedavisi uygulamalarında en iyi olmayı hedefleyen, toplum sağlığını gözeten, etik davranışlara önem veren, bilimsel gelişmelere duyarlı, teknolojiye hızlı uyum sağlayabilen diş hekimleri yetiştirme hedefindeyiz. Diş hekimliği fakülte binası projesi yakın zamanda tamamlanarak temel atma çalışmalarına geçilecek. Üniversitemizin inovatif bakış açısıyla sektöre yön verecek uluslararası düzeyde bir fakülte olan teknoloji fakültesi binası inşaatı ise yüzde 90 oranında tamamlandı. 15 bin metrekare kapalı alana sahip teknoloji fakültesinin her bir binasında 3 amfi olmak üzere toplam 13 derslik bulunuyor. Ayrıca üniversite hizmet binasının da yapım aşaması tamamlandı. Teslim aşamasında olan yeni hizmet binasında kurumsal ihtiyaçların karşılanması, plan ve projelerin hayata geçirilmesi için gerekli olan fiziki ortamın genişlemesini amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.