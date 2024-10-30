Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi binasının, şehir stadının yanında bulunan inşaat alanında bina yapımı için ilk kepçe vuruldu.

Yaklaşık 26 bin metrekarelik alanın Batman Üniversitesine tahsis edildiği kampüs alanının Diş Hekimliği Fakülte Uygulama ve Araştırma Hastanesine ayrılan kısmının ise yaklaşık 15 bin metrekareden oluştuğu bildirildi. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesinin bina oturum alanının toplam 4 bin 50 metrekare olduğu ifade edildi. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastane inşaatının, temel kazma çalışmalarıyla resmen başladığını belirten Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, “Yaklaşık 2 yıl sürmesi planlanan inşaatın tamamlanmasından sonra fakültemiz 84 ünite, 7 laboratuvar ve 70’e yakın ofisiyle sadece öğrencilerimiz değil, tüm hemşerilerimiz ve bölgemizin hizmetine sunulacaktır” dedi.

Öte yandan Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesinin temel atma töreninin ise temel kazısının tamamlanmasıyla önümüzdeki günlerde yapılacağı bildirildi.