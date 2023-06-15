Eğitim öğretim faaliyetlerine başlamaya hazırlanan Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi alana yönelik ilk eğitim verildi.

Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Yalçın tarafından verilen ‘Klinik Pratiğinde Kompozit Restorasyonlarda Adezyon’ konulu seminere, Batman ve çevre illerde görev yapan diş hekimleri katıldı. Diş dolguları ile ilgili detaylı bilgilerin verildiği seminerde hem özel sektörde hizmet sunan hem de diş hastanesinde görev yapan hekimler yoğun ilgi gösterdi.

Nitelikli bilimsel çalışmalar yapan ve multidisipliner projeler üreten, diş hekimliği fakültesinin alana dair önemli katkılar sunmaya başladığını dile getiren Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, “Diş hekimliği fakültemizin faaliyetlerine başlamış olması bizler için sevindirici. Alanında uzman nitelikli ve dinamik kadromuz ile üniversitemizin prestij fakültelerinden olan diş hekimliği fakültesi yakın zamanda da öğrenci alımına başlayarak hem öğrenci yetiştirecek hem de bilgi birikimini şehrine ve bölgesine sunacaktır. Batman ve çevre illerden katılım sağlayacak olan hekimlerimize yönelik yaptığımız bu eğitim bir başlangıçtı ve eğitimlerimiz hızla devam edecek” ifadelerini kullandı.