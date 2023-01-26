Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi, 2022 yılında 1 milyon 569 bin 435 ile ziyaretçi ağırlayarak dünyada ’tanınmayı hak eden’ 32 kütüphane arasına girdi.

Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi, 2022 yılında 1 milyon 569 bin 435 ile ziyaretçi ağırlayarak dünyada ’tanınmayı hak eden’ 32 kütüphane arasına girdi.

Batman’da, 2022 yılında en çok ziyaret edilen kütüphane, 1 milyon 569 bin 435 ile ziyaretçi ile kentte 2020’de kitap görünümünde inşa edilen, dünyada ’tanınmayı hak eden’ 32 kütüphane arasına giren ’Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi’ oldu. Batman’ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017’de PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın isminin verildiği 4 katlı kütüphane ziyaretçi akınına uğradı.

“Kütüphanemizde 70 bin kitap var”

2022 yılında kütüphanede 1 milyon 569 bin 435 ile ziyaretçi ağırladıkları bilgisini paylaşan Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi Müdürü Derya Alapala, “2020 yılında binamıza taşındık. O günden beri çok büyük ziyaretçi akınına uğruyoruz. Geçen sene Türkiye’deki bütün kütüphane arasında en çok ziyaret edilen kütüphane seçildik. 1 milyon 569 bin 435 ziyaretçi sayısıyla birinci olduk. Daha önceki senelerde uluslararası bir derecemiz var. Dünyadaki kütüphaneler arasında ’tanınmayı hak eden’ 32 kütüphane arasında yer aldık. Yine Bakanlığımız ve kütüphaneciler derneğimiz tarafından yılın kütüphanesi seçildik. Yani bol ödülü dereceli bir kütüphaneyiz" dedi.

"Günlük 5 bin civarında kullanıcıyı ağırlıyoruz

Kütüphanenin 8 bin 300 metre kare alana sahip olduğunu belirten Alapala, "Geniş alanlarımız, okuma alanlarımız, çocuk bölümümüz, internet erişim bölümümüz, görme engeliler bölümümüz, atölyelerimiz ve kurslarımız mevcuttur. Bu tür faaliyetlerimiz etkinliklerimiz kütüphanemizin kullanmasında büyük önem taşıyor. Kütüphanemizde 70 bin kitap var. Bu sayı çok hareketlidir yeni kitap gelişi olur ve kitapların güncelliğine veya yıpranmışlığına göre ayıklamadığımız için bu sayı değişebilir. Günlük kullanıcı sayımız ortalama 5 bin civarında kullanıcıyı ağırlıyoruz. Kitaplarımızı kullanıcılarımıza ödünç veriyoruz onlardan iade aldıktan sonra kitap temizleme makinemizde mor ötesi ışınlarla biz bu kitapların hijyenini sağlayarak sonraki kullanıcımıza hijyen bir kitap veriyoruz. Özelikle pandemi döneminde kitap yıkama makinemizi çok iyi kulandık ve çok işe yaradı" diye konuştu.

“Kütüphane ortamını çok güzel buluyorum”

Kütüphaneye gelen öğrencilerden Vesile Nur Özdemir, “Kütüphane ortamını çok güzel buluyorum. Çalışma ortamı çok güzel kaliteli bir ortam gönül rahatlığıyla burada derslerimize çalışa biliyoruz. Kütüphanede istediğimiz konuya kaynaklara rahat bir şekilde erişebiliyoruz” dedi.

“Üniversite hayallerimizi gerçekleştirmek için geliyoruz”

Lise Öğrencisi Atakan Küçükaslan ise, “Burada üniversite hayallerimizi gerçekleştirmek için geliyoruz. Üniversite sınavlarına hazırlanmak için kütüphanede çalışıyoruz. Kütüphane gerçekten çok yararlı ortam 7’den 70’e herkesin gelebileceği bir ortam var. Genellikle bilgisayarı ders çalışmak için kullanıyoruz. Bilgisayar’da yazılım gibi birçok programı öğrenme şansımız oluyor. Kütüphane çok yararlı bir ortam herkese tavsiye ederim ve herkesin de gelebileceği bir ortamdır” ifadelerinde bulundu.