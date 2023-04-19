Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Batman Oto Sanayi’de vatandaşlar araç bakımı için yoğunluk oluşturdu.

Batman’da bayram tatili için yola çıkacak vatandaşlar, yolda kalmamak için oto sanayinin yolunu tuttu. Vatandaşlar için yola çıkmadan önce araçlarını check-up yaptırmaları yönünde öneride bulunan otomobil tamir ustası Murat Babür, "Bayram dolayısıyla hemen hemen herkes yoğun Allah’a çok şükür. Her şeyden önce sürücülerin ve araç sahiplerinin ve araç kullanıcılarının yola çıkmadan önce, yapılacakları kontroller lastik kontrolleri, klima bakımları, akü kontrolleri, motor yağ bakımları yapılacak. Ondan sonra hiçbir sıkıntı çıkmaz" dedi.

Otomobillerin beyin onarımını yaptıklarını belirten Babür, "Şu anda yeni araçların en önemli sorunları yazılımsal olduğu için araçların yola çıkmadan önce check-up yapılmasını öneririm. Check-up yapılması araç ve yol ile alakalı sorunları ortaya çıkarır. Biz çok yoğunuz. Dükkan olarak bünyemizde 22 eleman çalışıyor. Haliyle iş yetişmiyor, yetişmediği içinde biz gece 23.00-24.00’e kadar çalışıyoruz. İftardan sonra da hizmet vermeye çalışıyoruz. Genellikle malzemeleri il dışından istiyoruz. Malzeme bazen elimizde olmayabiliyor" ifadelerinde bulundu.