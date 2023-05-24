TFF 2. Lig Beyaz Grup son hafta maçında play-off’u garantileyen Şanlıurfaspor’a 2-0 yenilen Batman Petrolspor küme düştü. Karşılaşma sonrası olaylar çıkarken, Batman taraftarlarının sosyal medyada açtığı ’Petrolspor sahipsiz değildir’ etiketi de gündemde önemli bir yer aldı.

’Petrolspor sahipsiz değildir’ etiketi sosyal medyada ilk sıralarda yer aldı. Sahadaki kötü sonuçların yanı sıra grupta yaşananların takımı istenmeyen noktalara getirdiğini belirten Gazeteci Barış Arslan, "16 yıl aradan sonra bir şampiyonluk söz konusuydu. Şehir kenetlenerek bu hasrete son vermişti. Uzun yıllar sonra 2. Lig’e çıkmak, Batman’da güzel görüntüler oluşmuştu. İlk defa Batman’da gece maçları oynandı. Batmanlılar ve futbolseverler, taraftar grupları büyük coşku yaşadı. Her şey aslında fena da başlamadı ama sonrasında sahadaki kötü sonuçlar takımı istenmeyen noktalara getirdi. İlginçtir, ilk defa Petrolspor’un yer aldığı Beyaz Grup’ta da küme düşmeme adına kıyasıya bir mücadele yaşandı. Son haftaya kadar devam eden bir mücadele oldu. Şampiyon, ligin son iki haftasında belli oldu. Küme düşen takım ise son hafta belli oldu" dedi.

Belki de ilk defa bir takım 45 puanla küme düştüğünü belirten Arslan, "Elbette futbol müsabakasında şampiyon da olacak, küme düşen takımlar da olacak. Bunların hepsi doğal işler ama ne yazık ki bizim grupta bu sene doğal olmayan işler yaşandı. Örneğin Batman Petrolspor’un rakipleriyle ilgili çok ciddi iddialar var. Özellikle son maçta ve aynı zamanda Nazilli sahasında Bursaspor’la oynuyordu ve bu maç canlı yayınlanmıştı. Biz Batmanlı futbolseverler ve gazeteciler olarak Urfa’da maçı izledik. Gözümüz sahada Petrolspor’un maçındaydı ama kulağımız Nazilli’deydi. Çünkü o karşılaşmanın sonucu da Petrolspor’un ligde kalıp, kalmamasını etkileyecekti ve nitekim de öyle oldu. Petrolspor, Şanlıurfaspor’a yenilmesi ve Nazilli ile Bursa’nın berabere kalmasıyla Petrolspor ligden düştü" diye konuştu.

Arslan, sözlerine şöyle sürdürdü:

"Burada ilginç olan şuydu, bu karşılaşma özellikle Bursaspor’un resmi kulübün sayfası diye biliyorum oradan canlı yayın olmasına rağmen 10-12 dakika canlı yayın kesintiye uğradı. Bu bir muamma. Yayın neden kesildi? Sonra maçı izlerseniz görüntüler de var ve maçın çok ciddi bir bölümde yaklaşık 30 dakika iki takım da sanki anlaşmış gibi top çevirmeler ve yine Bursaspor’u teknik direktörüyle Nazillili bir futbolcunun saha içerisinde maç oynanırken sohbeti, bunlar kesinlikle futbolun doğasında olan işler değil. Batmanlılar da bu görüntüler karşısında şok yaşadı ve bunun üzerine kentin büyük sosyal medya platformları, yayın organları, gazeteler hep birlikte seslerini Türkiye Futbol Federasyonu’na ulaştırmak için sosyal medyada kampanya başlattı ve bu Türkiye gündemine oturdu. Bu iddiaların gerçekten araştırılmasını istiyoruz. Lig henüz tescillenmedi. Biz Batmanlılar olarak, gazeteciler olarak, kamuoyu olarak özellikle Nazilli-Bursaspor maçındaki iddiaların, görüntülerin Futbol Federasyonu tarafından araştırılmasını istiyoruz. Talebimiz bu yönde. Umarız Petrolspor’a yönelik bir haksızlık yapılmaz. İlgili kurumlar da harekete geçer."

Vedat Aker: "Petrolspor’un hakkını yediler"

Sosyal medyada bu konuyu gündeme getiren sosyal medya platformu sahibi Vedat Aker, 16 yıl aradan sonra Petrolspor ikinci lige çıktığını dile getirdi. Yönetimin kulübü başarıya ulaştıramadığını ve son haftalarda Petrolspor, Şanlıurfa, Nazilli ve Bursaspor’un üçlü tiyatrosuyla takımın küme düştüğünü kaydeden Aker, "Şehirde birçok iddialar dolaştı. Batman olarak, bir gazeteci olarak bu şehirdeki iddiaları gündeme getirdik. ’Petrolspor sahipsiz değildir’ diyerek Batman’daki, Urfa’daki ve Nazilli’deki bu üçgeni, bu tiyatroyu sosyal medyada paylaştık. Sonuç alacağımıza inanıyoruz. Petrolspor küme düşmemeli. Petrolspor’un hakkını yediler" şeklinde konuştu.

"16 yıl aradan sonra 2. Lig’e çıkmıştık"

Nazillispor ve Bursaspor arasında oynanan maçın incelenmesini isteyen Yarasalar taraftar grubu üyesi Mehmet Şen ise taraftar grubu olarak bir kampanya yaptıklarını aktardı. Yaptıkları çalışma ile başarılı olduklarına inandıklarını ifada eden Şen, "Tüm Türkiye’ye sesimizi duyurduk. Milyonlarca takipçisi olan birkaç sayfada sesimizi duydu, paylaşım yaptı. Üzgünüz, 16 yıl aradan sonra 2 Lig’e çıkmıştık. Hemen bir sene sonra tekrar küme düşmemiz biraz üzdü, biraz değil çok fazla üzdü. İnanın iki üç gündür uyku uyuyamıyoruz, yemek yiyemiyoruz" açıklamasında bulundu.