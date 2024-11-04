Batman merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince internet üzerinden yasa dışı bahis ve sanal kumar oynattıkları belirlenen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, kumar oynatan şahısların elde ettikleri kara paraların aklanması amacıyla Batman’daki bazı

şüphelilere ait banka hesaplarını belirli bir ücret karşılığında kiraladıkları ve haksız kazançları bu hesaplar üzerinden yönettiklerini belirledi. Yürütülen çalışmalarda 21’i Batman’da olmak üzere toplam 30 şüphelinin hesaplarında 43 bin 149 işlemde toplamda 31 milyon 736 bin 221 TL para giriş-çıkışı olduğu, aynı şekilde hesaplara gelen paraların yine birçok işlemde farklı bankalara aktarıldığı tespit edildi. Haklarında yakalama kararı çıkartılan 30 kişinin yakalanması için Batman merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan arlarında kadınların da olduğu 30 kişiden 10’u savcılık tarafından, 17’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.