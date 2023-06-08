Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2022-2023 okul sporları faaliyet programında yer alan küçükler masa tenisi finalleri Rize’de tamamlandı.

Rize’nin Fındıklı ilçesinde oynanan okul sporları masa tenisi küçükler kategorisinde küçük kızlarda Batman’ı temsil eden Borsa İstanbul Ortaokulu Türkiye ikincisi olurken, küçük erkeklerde ise Fatih Ortaokulu Türkiye dördüncüsü olmayı başardı. Her iki okulu da tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, ayrıca büyük emek veren masa tenisi antrenörlerini de tebrik etti. Özperk, “Masa tenisinde Türkiye genelinde büyük başarılara imza atmaya başladık. Kurum olarak en çok destek verdiğimiz branşlardan biri de masa tenisidir. Amacımız petrol kentini aynı zamanda spor kenti de yapmaktır” dedi.