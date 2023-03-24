Batman-Kozluk karayolu üzerinde bir sürücü, hafif ticari araç üzerine adet kule yaparak yük taşıdı.

Batman-Kozluk karayolunda, ismi öğrenilmeyen hafif ticari araç sürücüsü, onlarca koliyi arabanın üzerine kule yapar gibi üst üste koyarak dizdi. Otomobilin üzerinde kolilerin olduğunu gören yolcular neye uğradıklarını şaşırdı. Otomobilin üzerine iple tutturulan kolilerin olduğunu gören vatandaşlar, telefonlarına sarılarak bu tehlikeli yolculuğu kaydetti. Otomobilin üzerine konulan koliler ile trafiğe çıkılması, sürücülerin tepkisini çekti.