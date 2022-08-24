Batman Çayı kenarında yapımı devam eden İstiklal Parkı projesinde çalışmaların yüzde 75’i tamamlandı.

Batman Çayı kenarında yapımı devam eden İstiklal Parkı projesinde çalışmaların yüzde 75’i tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, köprü altından parkın bitim noktasına kadar olan 850 metre uzunluğunda yürüyüş mesafesi bulunan park çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaların çok hızlı bir şekilde ilerlediğini bildiren yetkililer, parkı teslim tarihinden önce bitirmeyi hedeflediklerini belirtildi. Yüksek bir noktadan alçak bir noktaya bağlanan çelik halat vasıtası ile suyun karşı tarafına 204 metre uzunluğunda zipline yapımı için de çalışmalar devam ediyor. İstiklal Parkı içerisinde süs havuzları, yürüyüş parkurları, bisiklet yolu, ağaçlar, aydınlatma direkleri, spor alanları, çocuklar için macera oyun grupları, barbeküler, piknik masaları, sulu park oyun grupları da yer alacak. 177 dönüm arazi üzerine kurulacak parkın, Batman’ın cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor.