Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, 10 Ocak Gazeteciler Günü münasebetiyle gazetecileri Emniyet ek hizmet binası toplantı salonunda ağırladı. Kıraç, "2021 ve 2022 yılında 12 kişi dağda terör örgütüne katılmış ve sonrasında pişmanlık yaşamış çocukları aldık, ailelerine teslim ettik" dedi.

Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, 10 Ocak Gazeteciler Günü münasebetiyle gazetecileri Emniyet ek hizmet binası toplantı salonunda ağırladı. Kıraç, "2021 ve 2022 yılında 12 kişi dağda terör örgütüne katılmış ve sonrasında pişmanlık yaşamış çocukları aldık, ailelerine teslim ettik" dedi.

Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, 2022 yılı genel asayiş değerlendirmesini basın mensupları ile paylaştı. Toplantıda konuşan Kıraç, genel asayiş olayları bakımından ülke genelindeki asayiş olaylarının 10,1 arttığını, kentteki asayiş olaylarının artış oranı ise 3,1 düzeyinde olduğu bilgisini verdi.

Türkiye genelinde 81 ilde mala karşı işlenen suçlarda kaçıncı sırada sorusunu cevaplayan Kıraç, "Yaklaşık 500 bin nüfusumuz var. Köylerdekilerin çoğu da şehirlerde yaşıyor. Genel asayiş olayları bakımından ülke genelindeki asayiş olayları 10,1 artarken, ilimizdeki asayiş olaylarının artış oranı 3,1 düzeyinde. Ama ülke geneli artış gösteren asayiş olaylarından bahsediyorum, 15’inciyiz. 100 bin kişiye düşen olaylar baz alındığında 2021’de 1931, 2022’de 1975 100 bin kişiye düşen olay sıralamasında en iyi 4’üncü iliz. Kişilere karşı işlenen suçlarda önceki yıla göre, 2021’e göre 4,2’lik bir artış söz konusu. Burada da ülke sıralamasında 21’inciyiz" dedi.

"Mal varlığına karşı işlenen suçlarda önceki yıla göre -0,4 azalış"

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda önceki yıla göre -0,4 azalış olduğunu aktaran Kıraç, "Ülke sıralamasında da 6’ıncı sıradayız. 2022’de 4 bin 148 kişiye işlem yapılmış, bunlarda 775 kişi işlediği suçun karşılığı olarak cezai işlem görmüş. 2021 yılında 27 bin 544 kişiye işlem yapıldı. 2022 yılı içerisinde 10 tane uzun namlulu silah, 318 tane tabanca, 178 kurusıkı ki o da bildiğiniz gibi teslim edilinceye kadar silah yerine geçiyor. 281 bin 245 paket gümrük kaçağı sigara, 344 adet kaçak telefon, 275 kaçak viski şişesi, 2 bin 338 nargile tütünü, 60 bin küsur makaron, 678 bin boş makaron 155 bin litre civarında kaçak akaryakıt, 176 kilo kubar esrar, 20 kilo toz esrar, 209 kilo scalp, 28 kilo met uyuşturucu, 11-12 kilo civarında eroin yakalanmıştır” diye konuştu.

“40 bin araç sürücüsüne 25 milyon 627 bin lira ceza kesildi”

Trafik cezaları ve kaçak gümrükte ele geçilen eşyalar hakkında bilgi veren Kıraç, sözlerine şöyle devam etti:

“2022 yılı içerisinde 26 iş yerine kumar oynatmaktan işlem yapılmış ve ceza kesilmiş. Fuhuş konusunda küçük çaplı bazı hareketler oluyor. 22 şahsa gerekli işlemler yapıldı. Günlük kiralık evlerin çoğu kapatıldı. Parasal olarak gerekli cezalar verildi. Toplam 479 kayıp müracaatı oldu. Biz, bunların 477’sini bulmuşuz. Diğer ikisi de muhtemelen ya İstanbul’a ya İzmir’e ailesinin yanına giden çocuklardır. Onlarında takibini yapıyoruz. 8 tane kurusıkıdan silaha çevrilen atölyeye işlem yaptık. 746 adet silah aksamı yani silah namlusu, gövdesi, horozu, şarjörü her ne ise 4 bin 746 tane bu silah yapımında kullanılan bu malzemeler atölyelerde ele geçirildi. Atölyede bu işlemleri yapan vatandaşlar tutuklandı. 2022 yılında gümrük kaçağı eşyaların piyasa değeri yaklaşık 17 milyon TL civarındadır. 2022 yılında 40 bin araç sürücüsüne toplam 25 Milyon 627 bin lira ceza kesildi. 2022 yılı içerisinde 724 maddi hasarlı kaza meydana geldi. 6 ölümlü trafik kazası, kazadan sonrada 16 vatandaşımız vefat ettiler.”

“Terörden kaçan 12 kişi ailelerine teslim edildi”

2021 ve 2022 yılında 12 kişinin dağda terör örgütüne katıldığını dile getiren Kıraç, "Sonrasında pişmanlık yaşamış çocukları aldık, ailelerine teslim ettik. Batman’daki ailelerimizden çocuklarımız yine böyle hain örgüte katılmış çocukları kurtarmak için de bu ailelerden 15 tanesi Diyarbakır Annelerine katılarak çocuklarının dönüşü için orada çaba sarf ediyorlar” ifadelerine yer verdi.