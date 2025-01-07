Batman Havalimanının artan yolcu trafiğini karşılamak ve gelecekteki ihtiyaçlara hazırlıklı olmak amacıyla iç hatlar terminalinin kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar başlatıldı.

Batman Havalimanı Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne resmi talepte bulundu. Yıllık bir milyon yolcu kapasitesine sahip olan Batman Havalimanında iç hatlar terminalinin artan hava yolu kullanım oranları, bölgenin dinamik yapısı dikkate alındığında kapasite artırımı ihtiyacı gündeme geldi. Terminalin genişletilmesiyle hem kapasitenin artırılması hem de revize edilmiş bir altyapı sağlanması hedefleniyor. Terminalin genişletilmesi, iç hat uçuşlarına daha fazla imkân tanıyacağı ve yolculara daha modern, konforlu bir hizmet sunulmasını sağlayacağı bildirildi. Bu gelişmenin, Batman’ın turizm, sanayi ve ekonomik kalkınması açısından da büyük önem taşıdığı ifade edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Batman Havalimanının stratejik öneminin artacağı, hava yolu ulaşımındaki rolünün güçleneceği kaydedildi.