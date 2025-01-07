Batman Havalimanında personele, güvenlik cihazlarını kullanma konusunda eğitim verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı tarafından Batman Havalimanında çalışan personele, güvenlik cihazlarını kullanma eğitimi verildi. Düzenlenen eğitim dahilinde güvenlik personeline, X-ray, patlayıcı iz ve sıvı patlayıcı tespit cihazlarının kullanımı konusunda detaylı sunum gerçekleştirildi. Eğitimler sayesinde personelin, havalimanlarındaki güvenlik kontrol noktalarında daha etkin bir şekilde görev yapılması hedefleniyor.