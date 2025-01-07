Batman Havalimanında personele, güvenlik cihazlarını kullanma konusunda eğitim verildi.

Batman’da doğa ve yaban hayatı gözetim altında Batman’da doğa ve yaban hayatı gözetim altında

Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı tarafından Batman Havalimanında çalışan personele, güvenlik cihazlarını kullanma eğitimi verildi. Düzenlenen eğitim dahilinde güvenlik personeline, X-ray, patlayıcı iz ve sıvı patlayıcı tespit cihazlarının kullanımı konusunda detaylı sunum gerçekleştirildi. Eğitimler sayesinde personelin, havalimanlarındaki güvenlik kontrol noktalarında daha etkin bir şekilde görev yapılması hedefleniyor.

Kaynak: iha