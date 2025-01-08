Batman İl Emniyet Müdürlüğünce Batman Havalimanı’nda terör saldırısı ve bomba imha tatbikatı düzenlendi. Nefesleri kesen tatbikat gerçeğini aratmadı.

Düzenlenen tatbikatta senaryo gereği, bombalı saldırı ihbarı alan güvenlik ekipleri, şüpheli iki aracın hava limanına yaklaştığını ve saldırı düzenleme olasılığının yüksek olduğunun belirtilmesi üzerine anonsla yolcuları güvenli alana alarak saldırıya geçen teröristleri etkisiz hale getirdi. Teröristlerin attığı bomba uzman ekipler tarafından kontrollü olarak imha edilerek, olay yeri inceleme ekibi de teröristlerin kimlik tespiti için inceleme yaptı. Gerçeğini aratmayan saldırı önleme tatbikatı izleyenlerden tam not aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batman’da yılda bir kere muhtemel olaylara karşı acil durum planları kapsamında yaşanılan sabotajlar ve terör saldırıları baz alınarak hazırlanan senaryolar eşliğinde tatbikat yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Batman Havalimanı Mülki İdare Amirliği öncülüğünde ve İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda; Devlet Hava Meydanları Müdürlüğü İtfaiye Şefliği ve Özel Güvenlik Şefliğinin iştiraki ile 35 personelin katılımıyla tatbikat düzenlendiği kaydedildi.