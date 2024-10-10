Batman Havalimanından, 2024 yılı Eylül ayında, 53 bin 955 yolcu uçtu.

Devlet Hava Meydan İşletmeleri (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Eylül ayında Batman Havalimanından uçakla seyahat edenlerin istatistiklerini açıkladı. DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2024 yılı Eylül ayı Batman Havalimanı istatistiklerine göre, iç hat yolcu trafiği 53 bin 955, kişi oldu. İç hat iniş-kalkış yapan uçak sayısı 298’e ulaştığı belirtildi. Yük trafiğinin ise toplamda 568 ton olarak gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, 2024 yılı ilk 9 aylık gerçekleşme verilerine de yer verildi. Bu verilere göre Batman Havalimanından Ocak ve Eylül sonuna kadar 485 bin 348 yolcu hizmet aldı. Yük trafiği ise 2 bin 830, yük trafiği ise 5 bin 242 ton olarak gerçekleşti.