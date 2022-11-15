Batman Havalimanı, Ekim ayında 35 bin 313 yolcuya hizmet verdi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Batman Havalimanı, Ekim ayında 35 bin 313 yolcuya hizmet verdi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Açıklamaya göre Ekim ayında Batman Havalimanında iç hat yolcu sayısı 35 bin 313 oldu. İniş kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 246 olurken, kargo, posta, bagaj trafiği ise 354 ton olarak gerçekleşti.

Ocak ayından Ekim ayına kadarki dönemde ise Batman Havalimanında yolcu trafiğinin 349 bin 974 kişi, uçak trafiği 2 bin 318, yük trafiğinde kargo, posta, bagaj da ise 3 ton 663 kilo olarak gerçekleştiği kaydedildi.