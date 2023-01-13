Batman Havalimanı, Aralık ayında 37 bin 124 yolcuya hizmet verdi.

Batman Havalimanı, Aralık ayında 37 bin 124 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Açıklamaya göre, Aralık ayında Batman Havalimanı’nda iç hat yolcu sayısı 37 bin 124 oldu.

İniş kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 252 olurken, kargo, posta, bagaj trafiği ise 317 ton olarak gerçekleşti. 12 aylık dönemde ise Batman Havalimanı’nda yolcu trafiği 425 bin 153, uçak trafiği 2 bin 820 olurken kargo, posta, bagaj ise 4 bin 356 ton olarak gerçekleştiği kaydedildi.