Batman Üniversitesinde 24-25 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen 4. Uluslararası Batman Enerji Zirvesi, enerji sektörünün çeşitli boyutlarını ele almak amacıyla uzmanlar, diplomatlar, sektör profesyonelleri ve akademisyenleri bir araya getirdi.

Zirveye eski Avrupa Birliği Bakanı ve diplomat Dimitris Avramopoulos, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi Hakan Çakıl ve Dr. Ayten Canalp’in yanı sıra İsvirçre’den gelen Dr. Max Schnopp ve Annika Kessel gibi isimler katıldı. Türkiye Petrolleri, Tüpraş ve Dicle Elektrik temsilcilerinin de destek sağladığı etkinlik, Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Korosu öğrencilerinin İstiklal Marşı okumasıyla başladı.

Zirvede konuşan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, yerli ve milli unsurları öne çıkararak iş birliği fırsatlarının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Rektör Demir, küresel sorunların yalnızca diplomatik yollarla çözülebileceğini ifade ederek enerji ve küresel iş birliğinde bireylerin sorumluluklarının önemine vurgu yaptı.

4. Uluslararası Batman Enerji Zirvesine katılmak için Batman’a gelen eski AB Bakanı ve Kıdemli Diplomat Dimitrios Avramopoulos ise ’İstikrar ve Barışçıl İş Birliği Faktörü Olarak Enerji’ başlıklı sunumuyla enerji alanında uluslararası iş birliği ve barışın zorunluluklarına dikkat çekti. Avramopoulos, geçmişin ön yargılarından uzaklaşarak çözümlenmemiş sorunları çözmek için cesur bir diplomatik mimariye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Ayrıca enerji iş birliğinin ülkeler arası güvenliği artırma ve bölgesel kalkınma açısından kritik bir araç olduğunu belirtti.