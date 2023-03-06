Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Batman’a gelen afetzedeler, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından polis evinde yemekte ağırlandı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Batman’a gelen afetzedeler, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından polis evinde yemekte ağırlandı.

Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, eşi Emine Kıraç, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve eşleri ile birlikte deprem bölgesinden Batman’a gelen ve polis evinde ağırlanan afetzedelerle yemekte bir araya geldi.

Afet bölgesinden Batman’a gelen ve polis evinde ağırlanan konuklar, sıcak ilgi nedeniyle teşekkür etti. Burada ailelere seslenen Emniyet Müdürü Kıraç, “Devletimizin büyüklüğünü bir kez daha hissettiğimiz ve yüce gönüllü hayırsever vatandaşlarımızın verdikleri desteklerle, geçirdiğimiz bu zor günleri hep birlikte atlatıp, yaralarımızı en kısa zamanda saracağız. Batman Emniyeti olarak, deprem bölgelerinden gelen tüm misafirlerimiz bizlere emanettir. Tüm imkanlarımızla birlikte üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.