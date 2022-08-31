Batman Belediyesi, tüm taziye evlerinin giderlerini karşılamayı sürdürüyor.

Batman Belediyesi, tüm taziye evlerinin giderlerini karşılamayı sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye, yılın ilk yarısında yakını vefat eden 752 kişinin taziyesinin genel temizlik ve servis hizmeti ile birlikte tüm masraflarını karşıladı.

45 taziye evinde farklı zamanlarda 3 günlük masraf içerisinde yer alan öğle yemeği, çay ve su ikramları Taziye Evi Koordinasyon İletişim Merkezi (TAKİM) tarafından koordineli olarak yürütülüyor.

Batman Belediyesi, 1 Ocak - 31 Temmuz tarihlerinde 752 kişinin vefatı için 3 gün boyunca 2 milyon 256 adet su, 2 milyon 256 adet çay ve 213 bin 520 adet yemek vererek toplam 4 milyon 725 bin 520 işlem gerçekleştirdi.